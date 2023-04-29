Antalya'da öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST kapsamındaki yarışlarda Türkiye üçüncüsü oldu

Antalya'da Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanan elektrikli araç, TEKNOFEST kapsamındaki Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Antalya'da Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanan elektrikli araç, TEKNOFEST kapsamındaki Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Lisedeki 7 öğrenci, öğretmenleri Sedat Ünlü ve Mehmet Efe koordinesinde TÜBİTAK'ın verdiği destekle elektronik yazılım da dahil tüm aksamını kendilerinin tasarladığı, su damlası anlamına gelen "KATRE" ismi verilen elektrikli aracı üretti.

Öğrenciler tarafından hazırlanan elektrikli araç, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki yarışlarda 1032 puanla Türkiye üçüncülüğü elde ederek 50 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Okul Müdürü Murat Kılıç, "Bizlere bu gururu yaşatan danışman öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve emek veren, katkı sunan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Ekip, Gebze'de düzenlenen törenle ödülünü aldı.