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Antalya'da öğrenciler tramvayda kitap okudu

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Antalya'da Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu öğrencileri, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında tramvayda kitap okudu. Öğrenciler, Müze durağına kadar yolculuk yaparken kitap okumanın önemine dikkat çekti.

Antalya'da öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında tramvayda kitap okudu.

Ellerinde kitaplarıyla Varsak-Müze etabı gazi durağında tramvaya binen Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu öğrencileri Müze durağına kadar yolculuk yaptı.

Yolculuk boyunca kitap okuyan öğrenciler, hazırladıkları renkli pankartlarla da kitap okumanın önemine dikkat çekti.

Okulun müdür yardımcısı Mustafa Baki, etkinlik için kendilerine destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Baki, öğrencilerinin proje ile hem kitap okudu hem de kitap okumanın önemine dikkati çektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Ertuğrul Antalya Kültür Eğitim Güncel Haberler

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