Antalya'da öğrenciler gökyüzünde ve sualtında gerçekleşen etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini andı

Antalya'da öğrenciler gökyüzünde ve sualtında gerçekleşen etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini andı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, akademisyen ve öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gökyüzünde ve sualtında düzenlenen etkinliklerle şehitleri andı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, akademisyen ve öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gökyüzünde ve sualtında düzenlenen etkinliklerle şehitleri andı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, "Zaferin Adı Türkiye: Gökyüzünden Derinliklere Birlik Mesajıdır" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, spor bilimleri fakültesi öğrencileri paramotor uçuşu, paraşüt atlayışı, yamaç paraşütü ve dalış yaptı.

Etkinlikler sırasında gökyüzünde ve denizin altında Türk bayrağı açıldı.

Program kapsamında üniversitede 15 Temmuz gecesine ilişkin konferans düzenlenirken, akademisyenler ve öğrenciler Alanya Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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