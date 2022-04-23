Antalya'da öğrenciler, 23 Nisan coşkusu yaşadı - Haberler

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Antalya'da öğrenciler, 23 Nisan coşkusu yaşadı

AA - Ayşe Yıldız - Güncel
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Antalya'da öğrenciler, 23 Nisan coşkusu yaşadı

Antalya'da Ertuğrul Gazi İlkokulu'nun minik öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladıSınıf öğretmeni Gülbin Toker koordinasyonunda, Ertuğrul Gazi İlkokulundan ikinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla bando takımı oluşturuldu.

ANTALYA (AA) - Antalya'da Ertuğrul Gazi İlkokulu'nun minik öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Sınıf öğretmeni Gülbin Toker koordinasyonunda, Ertuğrul Gazi İlkokulundan ikinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla bando takımı oluşturuldu.

Günler öncesinden provalara başlayan minikler, renkli kıyafetleriyle okul çevresinde ve mahalle aralarında bando çalarak, bayram coşkusu yaşadı.

Kortejin ardından okulun bahçesinde devam eden etkinliklere, okul müdürü Nur Daryal, öğretmenler ve veliler de katıldı.

Bandoyu çalıştıran majör Engin Kaya, iki gün önce geçirdiği kaza sonucu kolunu kırmasına rağmen özveriyle çocuklara destek oldu.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Antalya, Gazi, Güncel, Haberler

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