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Antalya'da Öğlene Kadar Kış, Sonrasında Yaz

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Antalya'da sabah başlayan sağanak yağışın ardından öğleden sonra güneş açtı ve hava sıcaklığı 19 dereceye kadar yükseldi. Kent sakinleri ve turistler güneşin tadını çıkardı.

Antalya havasıyla şaşırtmaya devam ediyor: Öğlene kadar kış, sonrasında yaz

Hava sıcaklığı güneşin açmasıyla birlikte 5 derece artarak 19'a kadar çıktı

Saatlerce süren sağanağın ardından bir anda açan güneş, kent sakinleri ile turistleri evlerinden dışarı çıkardı

ANTALYA - Antalya'da sabah başlayıp öğle saatlerine kadar etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini yazdan kalma bir havaya bıraktı. Güneşi gören kent sakinleri şemsiyelerini kapattı, sahil kesimlerine gelerek güneşin tadını çıkardı. Sabah mont giyip öğleden sonra şortla dışarı çıkan gençlerden biri, "Yağmuru huzur veriyor, güneşi mükemmel manzara sunuyor" diyerek duygularını dile getirdi.

Dört mevsimi bir arada yaşatmasıyla bilinen turizm kenti Antalya, bugün kent sakinleri ve turistlere kış ile yazdan kalma günleri ardı ardına yaşattı. Sabah başlayıp öğle saatlerine kadar yoğun sağanağın etkili olduğu kentte, araç sürücüleri ve yayalar güçlük çekti. Yağıştan dolayı yollarda su birikintisi oluştuğu kentte, öğleden sonra 14.30 gibi birden güneş açtı. Sağanak yağış anında 14 derece olan sıcaklık güneşin çıkmasıyla birlikte 5 derece artarak 19 dereceye kadar yükseldi.

Güneşi gören sahile koştu

Güneşi gören kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı Sahili, varyant seyir terası ve Cumhuriyet Meydanı'na koştu. Yağış sonrası sahilde oluşan dev dalgalar görsel şölen sunarken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

"Yağmuru huzur, güneşi manzara veriyor"

Sabah saatlerinde montla gezdiğini, güneşin açmasıyla birlikte sahile şortla geldiğini belirten Ziya Metin, " Antalya'nın havası değişken ama güzel. Yağmuru huzur veriyor, güneş açınca da manzarası mükemmel. Aralık ayının sonundayız, dışarıya şortla çıktım ve terledim. Antalya gerçekten mükemmel bir şehir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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