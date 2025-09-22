Antalya'da Ocakta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki bir evde ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangın, büyümeden sönrdürüldü. Yangın anında evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi 3106 sokakta 15 katlı bir apartmanın 8'inci katındaki dairenin mutfağında çıktı. İddiaya göre, ocakta unutulan yemek kısa sürede alev aldı. Alevler, mutfaktan balkona sıçradı. İkametten çıkan dumanı fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Ev sahibi Mesut D., yangını haber alır almaz evine geldi. Yangın ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Yangın sonrası yapılan incelemede, evde maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

'OCAKTA YEMEK UNUTMUŞLAR'

Yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalışan apartman sakini Savaş Geyik, "Dış kapı kilitliydi, açamadık. Ev sahibine haber verdik. Yangına kendi imkanlarımızla müdahale etmeye çalıştık. Ocakta yemek unutmuşlar" dedi. Diğer yandan yangın sırasında evde olmayan ev sahiplerinin kızlarının doğum günü nedeniyle dışarı çıktığı öğrenildi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,