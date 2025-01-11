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Antalya'da Ocak Ayında Güneşli Hava ve Deniz Keyfi

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Alanya'da hava sıcaklığının 20 dereceye çıkmasıyla, yerli ve yabancı turistler Damlataş plajını doldurarak denizin ve güneşin tadını çıkardı. Deniz sıcaklığı ise 17 derece ölçüldü.

Antalya Ocak ayında deniz keyfi

Hava sıcaklığının 20 dereceye çıktığı Alanya'da güneşli havada deniz keyfi yaptılar

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Damlataş plajını doldurdu.

Sıcaklığın 20 dereceye çıktığı Alanya'da güzel hava ile denizin tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler kendilerini Damlataş plajına attı. Deniz sıcaklığının 17 ölçüldüğü Alanya'da vatandaşlar denizin keyfini çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen turistler gemi turlarına çıkarken, kimi turistler havanın güzel olmasıyla birlikte plajların vazgeçilmez etkinliği olan plaj voleybolu oynamayı ise ihmal etmedi. Bazı yerli vatandaşlar ise balık tutarak vakit geçirdi.

Kayseri'den hafta sonu tatili için Alanya'ya gelen Mustafa Kaya "Çocuklarımla birlikte hafta sonunu burada geçirmek için geldik. Bizim oralara göre havalar güzel, sıcak çocuklar denize giriyor, bende onları izliyorum. Antalya, Alanya bizim vazgeçilmezlerimizden, Kayseri soğuk olduğu için bu kıyafetler ile oturmamız mümkün değil, burada rahatız" dedi.

Antalya'da Ocak Ayında Güneşli Hava ve Deniz Keyfi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Güncel
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