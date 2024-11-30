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Antalya'da Nostalji Tramvayında Piyano Performansı

Antalya'da Nostalji Tramvayında Piyano Performansı
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İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri, nostalji tramvayında ünlü bestekarların eserlerini yorumlayarak etkinlik düzenledi. 24. Uluslararası Piyano Festivali öncesinde gerçekleşen etkinlik, yolcuların büyük beğenisini topladı.

Antalya'da İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri, nostalji tramvayına yerleştirilen piyanoda ünlü bestekarların eserlerini yorumladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6-20 Aralık'taki 24. Uluslararası Piyano Festivali öncesi kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festival kapsamında konservatuvar öğrencileri, nostalji tramvayında piyano çaldı. Tramvayda, Roza, Mehmet Deniz, İsmail Aras Sağlam kardeşlerin 6 el çaldığı Oriental Bazaar ve The Little Sparrow eserleri beğeni topladı.

Mezbaha ile müze arası yolculuk yapan tramvaya binen yolcular, çalınan melodilere eşlik ederken, bazı yolcular da tango eşliğinde dans etti.

Tramvaydaki piyano etkinliği yarın da yapılacak.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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