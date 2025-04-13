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Antalya'da Nisan Ortasında Kar Yağışı

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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 3 ile 5 santimetreye ulaştı. Ekipler, kar temizleme ve dona karşı tuzlama çalışmaları başlattı.

Antalya'da nisan ortasında kar yağışları devam ediyor

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolunda gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağdı.

Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla sürdü. Battı Çıktı mevkisinden itibaren yaklaşık 5 kilometrelik mesafede etkili olan yağışta Karayolları Alacabel ekipleri iş makinesi ile kar temizleme ve dona karşı tuzlama çalışmaları başlattı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 3 ila 5 santimetreye ulaştı. Kara yolunda ise ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadığı, sürücülerin yolu güvenli bir şekilde kullanabilecekleri belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI - Güncel
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