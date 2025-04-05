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Antalya'da Nisan Ayında Kar Sürprizi

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Antalya-Konya Karayolu'nda nisan ayında beklenmedik bir şekilde kar yağışı meydana geldi. Akseki-Seydişehir yolunda kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı, karayolu ekipleri hemen temizleme çalışmaları başlattı.

Antalya'ya Nisan ayında kar sürprizi

Antalya- Konya Karayolu'nda kar yağışı etkili oldu

ANTALYA - Antalya'da nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Akseki- Seydişehir Karayolu'nda 5 kilometrelik mesafeye kar yağdı. Kar yağışı yaklaşık iki saat sürdü. Karayolları ekipleri iş makinası ile anında kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir yolunda ve 1825 metre rakımlı Alacabel'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağdı. Kar yağışı saat 16.30 sıralarında Akseki-Seydişehir Karayolu'nun yaklaşık 5 kilometrelik mesafesinde etkili oldu.

Bölgede kar yağışı ile birlikte Karayolları ekipleri iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. 1825 metre rakımlı Alacabel'de kısa süren yağış sonrası kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Kar yağışının başlaması ile birlikte Akseki Bölge ekipleri 1825 metre rakımlı Alacabel'güvenlik önlemleri aldı.

Antalya'da Nisan Ayında Kar Sürprizi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI - Güncel
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