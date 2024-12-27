Antalya'da Nesli Tükenme Tehdidi Altındaki Fok Yavrusu, Balıkçı Tarafından Annesine Kavuşturuldu

Antalya'da fırtına nedeniyle sahile vuran nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku yavrusunu, balıkçı Atilla Mert "Balık Firarda" isimli teknesiyle annesine kavuşturdu.

Çaltıcak Plajı'nda balık tutanlar, sahilde Akdeniz foku yavrusu olduğunu fark etti. Dalgalar nedeniyle suya dönemeyen fok yavrusu, balıkçılar tarafından veterinere götürüldü.

Veteriner hekimin irtibata geçtiği balıkçı Atilla Mert, gece boyunca başında beklediği yavruyu, annesine kavuşturmak için arabasına alarak bulunduğu sahile getirdi.

Sahilde 3 saat beklemesine rağmen fok yavrusunun şiddetli yağmur ve dalga nedeniyle denize giremediğini gören Mert, foku "Balık Firarda" adlı teknesiyle anne fokun görüldüğü mağaranın bulunduğu alana götürdü.

Anne foku teknenin çevresinde gören balıkçı Atilla Mert, suya bıraktığı fok yavrusunun annesi ile kavuşmasını dron ve normal kamera ile görüntüledi.

"Bu yıl gördüğüm 5'inci fok yavrusu"

Mert, AA muhabirine, Akdeniz foklarının nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için özellikle yavrulara çok duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Yılın bu dönemlerinde yavruları kıyıya çok yakın mesafelerde gördüklerini belirten Mert, "İnsanlar sahillerden çekildiği için yavrular kıyıya kadar yaklaşıyor. Bu yıl gördüğüm 5'inci fok yavrusu. Maalesef kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle sahile çıkmış ve denize dalgalar nedeniyle dönememiş." dedi.

Fok yavrusunu annesinin yanına bırakmak için çaba gösterdiklerini anlatan Mert, "Teknemize aldığımız yavru fokun çıkardığı sese annesi geldi. Yavruyu annesinden 20 metre uzaklığa bıraktık. Biz tekneyle uzaklaştıktan sonra kıyıdan bakan arkadaşlarımız yavru ve anne fokun buluştuğunu söyledi. Biz de mutlu olduk." diye konuştu.

Antalyalı balıkçılar olarak deniz ekosistemine saygılı olduklarını dile getiren Mert, "Deniz onların evi biz de onlara misafiriz. Nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılara duyarlıyız. Limit altı balık tutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fokların yaşadığı mağaralara yaklaşmayın"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz foklarının yüzde 75'inin Yunanistan ve Türkiye kıyılarında yaşadığını belirtti.

Gökoğlu, dünyadaki Akdeniz foku sayısının 700-800 birey arasında olduğunu dile getirdi.

Fırtına nedeniyle fok yavrularının daha çok kara yaşamına bağlı olduğu için sahile çıktığını aktaran Gökoğlu, "Sahilde bulunan Akdeniz foklarının anne sütü dışında beslenmesi çok zor. Annenin bulunduğu bölgeye bırakılması doğru bir davranış." diye konuştu.

Fokların insan hareketliliğin az olduğu kayalık ve adalar bölgelerinde yaşamını sürdürdüğüne dikkati çeken Gökoğlu, denizdeki fok varlığının oranın temiz olduğu anlamını taşıdığını kaydetti.

Koruma tedbirleri ve insanların bilinçlenmesiyle Akdeniz foku sayısının artışa geçtiğine işaret eden Gökoğlu, özellikle yavrulama döneminde fokların yaşadığı mağaralara insanların yaklaşmaması gerektiğini, aksi takdirde anne fokun yavrusunu terk ettiğini sözlerine ekledi.