Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında 2. gün! Duruşma amca Salim Güran'ın savunmasıyla başladı
"Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran'ın avukatı: Narin cinsel istismara maruz kalmışsa olağan şüpheli Nevzat'tır
"Narin cinsel istismara maruz kalmışsa şüpheli odur"
Erdoğan'ın imzasıyla yeni dönem başladı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar

Antalya'da Nesli Tükenme Tehdidi Altındaki Fok Yavrusu, Balıkçı Tarafından Annesine Kavuşturuldu

Antalya'da Nesli Tükenme Tehdidi Altındaki Fok Yavrusu, Balıkçı Tarafından Annesine Kavuşturuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırtına nedeniyle sahile vuran Akdeniz foku yavrusu, balıkçı Atilla Mert'in çabalarıyla annesiyle buluşturuldu. Balıkçı, yavru fokun denize dönememesi üzerine onu annesine ulaştırmak için gece boyunca çalıştı.

Antalya'da fırtına nedeniyle sahile vuran nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku yavrusunu, balıkçı Atilla Mert "Balık Firarda" isimli teknesiyle annesine kavuşturdu.

Çaltıcak Plajı'nda balık tutanlar, sahilde Akdeniz foku yavrusu olduğunu fark etti. Dalgalar nedeniyle suya dönemeyen fok yavrusu, balıkçılar tarafından veterinere götürüldü.

Veteriner hekimin irtibata geçtiği balıkçı Atilla Mert, gece boyunca başında beklediği yavruyu, annesine kavuşturmak için arabasına alarak bulunduğu sahile getirdi.

Sahilde 3 saat beklemesine rağmen fok yavrusunun şiddetli yağmur ve dalga nedeniyle denize giremediğini gören Mert, foku "Balık Firarda" adlı teknesiyle anne fokun görüldüğü mağaranın bulunduğu alana götürdü.

Anne foku teknenin çevresinde gören balıkçı Atilla Mert, suya bıraktığı fok yavrusunun annesi ile kavuşmasını dron ve normal kamera ile görüntüledi.

"Bu yıl gördüğüm 5'inci fok yavrusu"

Mert, AA muhabirine, Akdeniz foklarının nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için özellikle yavrulara çok duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Yılın bu dönemlerinde yavruları kıyıya çok yakın mesafelerde gördüklerini belirten Mert, "İnsanlar sahillerden çekildiği için yavrular kıyıya kadar yaklaşıyor. Bu yıl gördüğüm 5'inci fok yavrusu. Maalesef kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle sahile çıkmış ve denize dalgalar nedeniyle dönememiş." dedi.

Fok yavrusunu annesinin yanına bırakmak için çaba gösterdiklerini anlatan Mert, "Teknemize aldığımız yavru fokun çıkardığı sese annesi geldi. Yavruyu annesinden 20 metre uzaklığa bıraktık. Biz tekneyle uzaklaştıktan sonra kıyıdan bakan arkadaşlarımız yavru ve anne fokun buluştuğunu söyledi. Biz de mutlu olduk." diye konuştu.

Antalyalı balıkçılar olarak deniz ekosistemine saygılı olduklarını dile getiren Mert, "Deniz onların evi biz de onlara misafiriz. Nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılara duyarlıyız. Limit altı balık tutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fokların yaşadığı mağaralara yaklaşmayın"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz foklarının yüzde 75'inin Yunanistan ve Türkiye kıyılarında yaşadığını belirtti.

Gökoğlu, dünyadaki Akdeniz foku sayısının 700-800 birey arasında olduğunu dile getirdi.

Fırtına nedeniyle fok yavrularının daha çok kara yaşamına bağlı olduğu için sahile çıktığını aktaran Gökoğlu, "Sahilde bulunan Akdeniz foklarının anne sütü dışında beslenmesi çok zor. Annenin bulunduğu bölgeye bırakılması doğru bir davranış." diye konuştu.

Fokların insan hareketliliğin az olduğu kayalık ve adalar bölgelerinde yaşamını sürdürdüğüne dikkati çeken Gökoğlu, denizdeki fok varlığının oranın temiz olduğu anlamını taşıdığını kaydetti.

Koruma tedbirleri ve insanların bilinçlenmesiyle Akdeniz foku sayısının artışa geçtiğine işaret eden Gökoğlu, özellikle yavrulama döneminde fokların yaşadığı mağaralara insanların yaklaşmaması gerektiğini, aksi takdirde anne fokun yavrusunu terk ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
img

"Narin cinsel istismara maruz kalmışsa şüpheli odur"
img

İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
img

İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun eşi hakkında 'taciz' soruşturması
Netanyahu'ya büyük şok! Eşi hakkında "taciz" soruşturması
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! 4 fay hattını işaret etti
Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe
Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe

Son Dakika Haberleri

CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? 27 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? ÖTV muafiyetli araçlar 2025! Engellilere ÖTV muafiyeti nedir? ÖTV muafiyetli araçlar hangileri? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27 Aralık Sarıçam, Kozan, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.