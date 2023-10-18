Antalya'da nesli tehlike altındaki karakulak su içerken görüntülendi

Antalya'da nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden karakulak, su içerken fotokapan tarafından kaydedildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğünce yaban hayatı çeşitliliğini görüntülemek için ilin dağlık ve ormanlık bölgelerine fotokapanlar konuldu.

Bu fotokapanlardan biri, karakulakı (Caracal caracal) su içerken görüntüledi. Görüntülerde, kayalıklar arasındaki birikintiden su içen hayvanın bölgeden ayrılması yer alıyor.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından ise bu anlar "Kendini gizlemekte usta olan karakulak, nasıl da yakaladık seni! Nasıl susamışsın sen öyle." ifadeleriyle paylaşıldı.