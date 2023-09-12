Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Operasyonları: 762 Şahıs Yakalandı
Antalya'da Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen 677 operasyonda 762 şahıs yakalanarak, 65 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde Ağustos ayı içerisinde 677 operasyonda 762 şahıs yakalanarak, 65 şahıs tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 01-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 677 olayda 762 şahıs yakalanarak, 65 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 97 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin, 1 kilogram eroin, 500 gram kokain, 500 gram sentetik kannabinoid, 135 bin adet uyuşturucu uyarıcı hap, 35 kök kenevir bitkisi, 23 adet hassasterazi, 6 adet tabanca ele geçirildi. - ANTALYA