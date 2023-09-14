Antalya'da Narkotik Operasyonunda Pompalı Tüfek Ele Geçirildi

ANTALYA'da 300'den fazla polisin katılımıyla düzenlenen narkotik operasyonunda, bir evin suntadan yapılan tavanına gizlenmiş pompalı tüfek ele geçirildi. Havadan da destek verilen operasyonda, hassas burun 'Çaki' de yer aldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik Muratpaşa ilçesi Yeşildere ve Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 300'den fazla polisin katıldığı operasyonda, belirlenen 15 adrese şok baskınlar düzenlendi. Operasyonda, belirlenen 15 adresin giriş ve çıkışları Özel Harekat ekipleri tarafından kapatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ikamet önünde şüpheli bir kişiyi gözaltına alarak üzerinde arama yaptıktan sonra, Özel Hareket Timleriyle beraber evin içerisinde arama yaptı. Polis ekipleri, evin tavan kısmında suntadan yapılan tavan arasına gizlenmiş pompalı tüfek buldu. Köpek Eğitim Merkezi (KEM) ekiplerinin getirdiği hassas burun köpeği 'Çaki' hem evin içinde hem de bahçede arama yaptı. Gözaltına alınan kişi ekipler tarafından emniyete götürüldü. Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyon, akşam saatlerine kadar sürdü.