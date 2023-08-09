Antalya'da Narkotik Operasyonunda 9 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Antalya'da yapılan narkotik operasyonunda, narkotik dedektör köpeği Çaki ile yapılan aramalarda 9 kilo 110 gram kokain, bir miktar esrar ile Alanya ilçesinde ise 131 bin sentetik ecza hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Antalya'da narkotik dedektör köpeği Çaki ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 110 gram kokain, bir miktar esrar ile Alanya ilçesinde 131 bin sentetik ecza hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla, uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Alanya ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramada; 131 bin sentetik ecza hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

İl merkezinde yapılan operasyonlarda narkotik dedektör köpeği Çaki ile yapılan aramada ise 9 kilo 110 gram kokain, bir miktar esrar, 4 adet silah, 4 adet şarjör, 45 adet dolu fişek, yüklü miktarda para olmak üzere toplamda 131 bin uyuşturucu hap ve 9 kilo 200 gram narkotik madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkla aralıksız bir şekilde devam edeceği bildirildi. - ANTALYA