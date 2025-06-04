Antalya'da Narkotik Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Antalya'da düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin yüklü miktarda uyuşturucu madde depoladıkları ve bunları ticari taksi aracılığıyla dağıtacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda, aralarında bir avukatın da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 16 kilo 330 gram metamfetamin, 5 silah, 1 hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.