Antalya'da Narkotik Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Antalya'da, Muratpaşa ilçesinde bulunan Yeşildere ve Doğuyaka mahallelerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 100'den fazla polis görev aldı. Operasyonda silah, mermi, para ve uyuşturucu ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da 100'den fazla polisin katılımıyla iki mahallede narkotik operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Muratpaşa ilçesi Yeşildere ve Doğuyaka mahallelerinde eş zamanlı operasyon başlattı.
Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 100'den fazla polisin katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Polis ekipleri, baskında silah, mermi, para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirirken 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyon sürüyor.