Antalya'da Narkotik Operasyonları: 27 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da polis ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan yakalanan 27 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 110 şüpheli gözaltına alındı.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu suçlarından aranması olan 20 kişi yakalandı, 10'u cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 38 gram metamfetamin, 54 kök kenevir, 82 gram skunk, 26 bin 190 kullanımlık A4 maddesi, 170 sentetik ecza, 223 gram kokain, 11 kilo 443 gram eroin, 29 kilo 715 gram esrar, 4 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.