Antalya'da Nakil Hemşireleri Haftası etkinliklerle kutlandı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Antalya'da 25 Nisan-2 Mayıs Nakil Hemşireleri Haftası kapsamında fidan dikildi, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Organ ve Doku Nakli Hemşireleri Derneği (ONHEMDER) Başkanı Nihal Kiraz, yaptığı açıklamada, 25 Nisan-2 Mayıs tarihlerinin "Nakil Hemşireleri Haftası" olarak kutlandığını belirtti.

Kiraz, organ ve doku nakli sürecinde alıcı ve vericinin hemşirelik bakım uygulamalarını en üst seviyeye çıkarmak, organ ve doku nakli hemşirelerinin sürekli eğitimini, bilimsel, yasal ve mesleki gelişimlerini sürdürmek amacıyla derneklerinin 2020'de Antalya'da kurulduğunu ifade etti.

Dernek olarak Nakil Hemşireleri Haftası etkinliklerine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret ederek başladıklarını bildiren Kiraz, Antalya'da bulunan organ nakli merkezlerini ve organ nakli hemşirelerini de ziyaret ettiklerini vurguladı.

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneğinin (AKBÖHONDER) düzenlediği "Saygı Sevgi Dayanışma Günü"ne yönetim kurulu üyeleri olarak katıldıklarını vurgulayan Kiraz, organ ve doku nakli hemşireleri olarak 50 fidan diktiklerini kaydetti.

Dikilen her fidanın büyüdükçe, yeşerdikçe organ bağışlarının artmasını, binlerce organ nakli bekleyen hastaya hayat olmasını dileyen Kiraz, Türkiye'de farklı merkezlerde çalışan organ nakli hemşireleriyle çevrim içi bağlanarak, tecrübe paylaşımında bulunduklarını ifade etti.

Kiraz, Organ ve Doku Nakli Hemşirelerinin Haftasını kutlayarak, herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.