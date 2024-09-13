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Antalya'da Müstehcen Yayın Yapmaktan İki Kişi Tutuklandı

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Antalya'da sosyal medya üzerinden müstehcen yayınlar yaptığı belirtilen E.K. ve A.S. isimli iki kişi, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şüpheliler, toplum ahlakına aykırı yayınlar nedeniyle haklarında yasal işlem başlatıldı.

Antalya'da sosyal medyadaki "müstehcen" yayınları dolayısıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Haklarında "müstehcenlik" suçlamasıyla yasal işlem başlatılıp dün gözaltına alınan E.K. ile A.S'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılar E.K. ile A.S, sosyal medya platformu X'deki canlı sohbet odası ile canlı yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı gerekçesiyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel

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