Antalya'da Müstakil Evde Yangın: Küller Altında Kalan Anılar
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, ev sahibinin torununa doğum günü için gitmesi sırasında meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak evde ciddi hasar oluştu.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Santral Mahallesi'nde Kezban Cerit'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu müstakil evde hasar oluştu.
Ev Sahibi Cerit, gazetecilere, yangın öncesinde torununun doğum günü için kızına gittiğini söyledi.
Komşusunun araması üzerine evinin yandığını haber aldığını belirten Cerit, "Eve geldiğimde alev alev yanıyordu. Odalar ve eşyalar kül oldu, Allah'tan eve kimse yok. Eve giremedim daha ama her şey, eşyalarım yandı." dedi.
