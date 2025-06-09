Antalya'da Müstakil Evde Yangın Çıktı, 79 Yaşındaki Ev Sahibi İtfaiyecilere Yardım Etmeye Çalıştı

Antalya'da Müstakil Evde Yangın Çıktı, 79 Yaşındaki Ev Sahibi İtfaiyecilere Yardım Etmeye Çalıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir müstakil evin bahçesindeki odunlukta çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. 79 yaşındaki ev sahibi İlyas Göçer, alevlere müdahale etmek isterken itfaiyeciler tarafından uzaklaştırıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

ANTALYA'da müstakil evin bahçesindeki odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Eline aldığı keserle yangın söndürme çalışmalarına yardım etmek isteyen ev sahibi İlyas Göçer'i (79) itfaiyeciler uzaklaştırdı.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3390 Sokak'taki müstakil evin bahçesindeki bağımsız odunluk bölümünde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden İlyas Göçer ve komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler yangına müdahale ederken, polis de çevre güvenliğini sağladı. İtfaiyeciler, yangının evin altındaki ahıra sıçramasını önlemeye çalışırken, kendilerine yardım etmek isteyen İlyas Göçer ise eline aldığı keserle ahır kapısını kırmak istedi. İtfaiyeciler, alevlerin olduğu kısma gelen Göçer'e, "Dayı sen gelme biz buradayız. Sen de yaralandıktan sonra bir anlamı yok. Sen şu köşeye geçerek orada bekle ve buraya gelme" dedi.

Yaralanma riskine karşı itfaiyecilerin uzaklaştırdığı İlyas Göçer, "Yangının nasıl çıktığından hiç haberim yok. Namaz kılıyordum, komşular çağırdı bir anda koşarak gittim. Yangın büyüseydi biz de evde yanabilirdik. Eve sıçramadı, odunluk yandı. Elimde keserle ben de ahırın kapısını açmaya çalıyordum, itfaiye beni uzaklaştırdı. Elimde o yüzden keser vardı" dedi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü, yaralanan ise olmadı. Ekipler odunluğun zarar gördüğü yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı

Polisin şehit olduğu silah soruşturmasından Turabi çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu

Naci Görür'ün uyardığı bölgede son 24 saatte 20'den fazla deprem
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı

Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Markus Gisdol, Süper Lig'e geri döndü

Markus Gisdol Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.