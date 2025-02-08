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Antalya'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Antalya'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde Serkan ve babası Fahri Kurtçu'nun yaşadığı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen Serkan Kurtçu ayakta tedavi edilirken, yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi 6320 Sokak'ta Serkan (28) ve babası Fahri Kurtçu'nun (64) yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenen Serkan Kurtçu sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Baba Fahri Kurtçu'nun evde olmadığı öğrenildi.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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