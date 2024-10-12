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Antalya'da Motosikletten Açılan Ateşle 1 Kişi Yaralandı

Antalya'da Motosikletten Açılan Ateşle 1 Kişi Yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde maskeli kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 41 yaşındaki Mutlu Özkan yaralandı. Olayla ilgili polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi'nde işe gitmek için servis aracı bekleyenlerin yanına motosiklet ile yaklaşan maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.

Açılan ateş sonucu yaralanan Mutlu Özkan (41), ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bacağından ve kasığından yaralanan Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Bu saldırıda hedef o değildir"

Yaralının yengesi Ayşe Özkan, gazetecilere, akrabasının hiç kimse ile husumetinin bulunmadığını söyledi.

Mutlu Özkan'ın, bekar olduğunu ve kanser hastası annesi ile yaşadığını belirten Özkan, "Bu saldırıda hedef o değildir. Olay anında yanındaki kadınlar saldırıdan kaçmış ama kaynım kaçamamış." dedi.

Polis olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

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