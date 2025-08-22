Antalya'da Motosikletli Polis Timlerinin Operasyonu: 158 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da motosikletli polis timlerince son iki haftada yapılan çalışmalarda 158 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerince, mevcut huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan veya şüpheli 158 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 18 silah, 10 tabanca, 18 çalıntı araç, 119 gram uyuşturucu madde ve 6 bin 150 sentetik kannabinoid (A4) maddesi ele geçirildi.