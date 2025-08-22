Antalya'da Motosikletli Polis Timlerinin Operasyonu: 158 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Motosikletli Polis Timlerinin Operasyonu: 158 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da motosikletli polis timlerince yürütülen çalışmalar sonucunda son iki haftada 158 şüpheli yakalandı. Aramalarda, silahlar, çalıntı araçlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Antalya'da motosikletli polis timlerince son iki haftada yapılan çalışmalarda 158 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerince, mevcut huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan veya şüpheli 158 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 18 silah, 10 tabanca, 18 çalıntı araç, 119 gram uyuşturucu madde ve 6 bin 150 sentetik kannabinoid (A4) maddesi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı

Tekirdağ'da festival kanlı bitti! Ünlü isme konserde silahlı saldırı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde de paniğe sebep oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.