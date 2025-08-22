Antalya'da Motosikletli Polis Timlerinin Operasyonu: 158 Şüpheli Yakalandı
Antalya'da motosikletli polis timlerince yürütülen çalışmalar sonucunda son iki haftada 158 şüpheli yakalandı. Aramalarda, silahlar, çalıntı araçlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerince, mevcut huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan veya şüpheli 158 kişi yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 18 silah, 10 tabanca, 18 çalıntı araç, 119 gram uyuşturucu madde ve 6 bin 150 sentetik kannabinoid (A4) maddesi ele geçirildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel