Antalya'da Motosikletle Gelen Şüpheli İş Yeri Önünde İkiliye Kurşun Yağdırdı

Antalya'da bir iş yerinin önünde oturan iki kişi, motosikletle gelen şüpheli tarafından kurşunlandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA'da iş yeri önünde oturan Abdulhakim Kayhan (36) ve Ferit Ergün (41), motosikletle gelen şüpheli tarafından kurşunlandı. İkiliye 21 kez ateş eden şüpheli kendisini bekleyen arkadaşının kullandığı motosikletle kaçarken, yaralanan Kayhan ve Ergün ise hastaneye götürüldü. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki Balık Pazarı'nda meydana geldi. Kimlikleri belli olmayan iki kişi, motosikletle balık pazarına geldi. Şüphelilerden biri inerken, diğeri motosiklette beklemeye başladı. Bu sırada Abdulhakim Kayhan ve Ferit Ergün'ün önünde oturduğu kasap dükkanına yaklaşan şüpheli, belinden çıkardığı tabanca ile ikiliye 21 kez ateş etti. Kayhan ve Ergün kaçmaya başladı. Ancak mermilerden bazıları Kayhan'ın sol bacağına, bazıları da Ergün'ün vücudunun farklı noktalarına isabet etti. Saldırı sonrasında koşarak kendisini bekleyen motosiklete binen saldırgan ile arkadaşı, olay yerinden uzaklaştı.

Polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürerken, yaralanan Kayhan ve Ergün'ün ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer yandan şüphelilerin motosikletle gelip, silahı ateşlemesi ve koşarak kaçması güvenlik kameralarına anbean yansıdı.