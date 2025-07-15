Antalya'da Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı, 2 Yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde bir motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Emine Temiz Özel yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Osman Ünlü'nün kullandığı bisiklet, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Özel ve Ünlü, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, ana yolda seyreden motosiklet ile ara yoldan çıkan bisikletin çarpıştığı ve 2 kişinin yola savrulduğu görüldü.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel