Antalya'da motosiklet tutkunu kanser hastası genç kız hayatını kaybetti

Antalya'da kemik ve akciğer kanseri 20 yaşındaki Havva Nur Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 8 yıl önce kemik ve akciğer kanseri olduğu belirlenen Aydın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi görmeye başladı. Hastalığından 2 yıl sonra kanseri yenen ve ara verdiği eğitimine devam eden Aydın'ın hastalığı bir süre sonra yeniden nüksetti.

Tekrar tedavi süreci başlayan Aydın, hastanede yaşamını yitirdi. Aydın'ın cenazesi Serik Çandır Mezarlığında defnedildi. Aydın'ın annesi Hatice Yılmaz cenazede zor anlar yaşadı.

Aynı zamanda motor tutkunu olan Aydın'a kanserle verdiği mücadelede destek olan, konvoy oluşturup kent turu attıran Antalya'daki motosiklet kulüpleri temsilcileri de cenazede ailesini yalnız bırakmadı.

Motosiklet kulübünden İsmail Biçer, Aydın'ın küçük yaşından itibaren hastalıkla boğuştuğunu ve hastalığı yenmek için çok savaş verdiğini söyledi.

Önce mutluluğuna, şimdi ise üzüntüsüne şahit olduklarını dile getiren Biçer, "Melek geldi, melek olarak ahirete göçtü. Rabbim ona orada huzur versin, mutluluk versin. Çok acı çekti, bütün acıları dindi şimdi." dedi.

Aydın için motosikletle konvoy oluşturup, şehir turu attıklarını anımsatan Biçer, mümkün olduğunca Aydın'a ve ailesine destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.