Antalya'da Motosiklet Sürücülerine Yönelik Güvenlik Uygulaması
Kaş ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, bir dizi yasadışı malzeme ve araç ele geçirildi. 22 timin katıldığı operasyonda çok sayıda motosiklet trafikten men edildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının korunması için ilçede çalışmalar gerçekleştirdi.
Toplam 22 timin katıldığı uygulamalarda, 4 aranan kişi, 15 kullanımlık uyuşturucu, 1 çalıntı motosiklet, 25 şase numarası kazınmış motosiklet, 85 tescilsiz motosiklet, 1 sahte ehliyet, 6 hacizli yakalamalı araç, 3 abartı egzoz ele geçirildi, 145 motosiklet trafikten men edildi.
Ayrıca uygulamalarda 2 bin 100 kişi ve 950 araç denetlendi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel