Antalya'da Motosiklet Sürücülerine Yoğun Denetim

Antalya'da Motosiklet Sürücülerine Yoğun Denetim
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Antalya'da jandarma ekipleri, 'Bir Kural Bir Ömür' Projesi kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 895 sürücüye 3 milyon 450 bin lira ceza verildi, 260 araç trafikten men edildi ve aranan 12 kişi yakalandı.

Antalya'da jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" Projesi kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 895 sürücüye 3 milyon 450 lira para cezası uygulanırken, 260 araç trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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