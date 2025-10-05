Antalya'da Motosiklet Sayısı 510 Bine Ulaştı

ANTALYA'da trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı, 2025'te önemli artış gösterdi. 2025 Mayıs ayında motosiklet sayısı 510 bin 522'ye çıkarak, toplam araç sayısının yüzde 32'sini oluşturdu. Kentte her 3 araçtan 1'i motosiklet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Antalya'da 2024 Mayıs ayında 1 milyon 498 bin 295 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı, 2025 Mayıs ayında 1 milyon 613 bin 694'e ulaştı. Taşıt artış oranı, nüfus artış oranının üzerine çıkarak, trafik yükünü artırdı.

HER 3 ARAÇTAN 1'İ MOTOSİKLET

Aynı dönemde 510 bini aşan motosikletlerin kent trafiğindeki payı yüzde 32'ye yükseldi. Ocak- Temmuz 2025 döneminde trafiğe kaydedilen 5 bin 380 motosiklet, aynı dönemde kaydedilen 4 bin 117 otomobili geride bıraktı. Böylece motosiklet, kentte en çok tercih edilen araç türü oldu.

'EKİPMANSIZ VE HIZLI KULLANMAYIN'

Motosiklet Sürücüleri Federasyonu Antalya İl Başkan Yardımcısı Tansel Göçmen (45), motosikletin kentte çok tercih edilen bir ulaşım aracı olduğunu belirtti. Göçmen, "Antalya'da motosiklet çok kullanışlı bir araç. İş için kullanan da var, hobi olarak kullanan da. Trafikte ekipmansız motosiklet kullananlardan rahatsızız, ehliyetsiz kullanan arkadaşlarımız da oluyor. Motosiklet çok pratik, trafikte araçların arasından geçip, rahatça gideceğimiz yere gidiyoruz. Antalya'nın da iklimi motosiklet için çok uygun, kış mevsimini fazla yaşamıyoruz. Ancak kazalar oluyor. Ekipmansız motosiklet kullanıp aşırı hız yapmayın, bu çok tehlikeli ve kazalara sebebiyet verebiliyor. Antalya'da hava sıcak diye terlik ve şortla motosiklete binenler var. Biz onları motosiklet sürücüsü olarak görmüyoruz. Ehliyeti yeni alan arkadaşlarımıza da kurallara uymalarını tavsiye ediyoruz" dedi.