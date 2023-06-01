Antalya'da Motosiklet Otomobilin Altında Kaldı: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden U dönüşü yapmak isteyen motosiklet, otomobilin altında kaldı. 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı yola savrularak yaralandı. Yaralanarak yerde acı içerisinde kıvranan Bora A. isimli genç, cep telefonuyla annesini arayarak kaza yaptıklarını ve yaralandığını söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden U dönüşü yapmak isteyen motosiklet, otomobilin altında kaldı. 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı yola savrularak yaralandı. Yaralanarak yerde acı içerisinde kıvranan Bora A. isimli genç, cep telefonuyla annesini arayarak kaza yaptıklarını ve yaralandığını söyledi.

Kaza; Eski Hisar Mahallesi 9226 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Herdford Caddesi istikametine seyir halindeki Algın Berk Baydar'ın kullandığı plakasız motosiklete, U dönüşü yapmak için yolun sağından sol taraftaki yaya geçidine döndüğü sırada, aynı istikamette gitmekte olan İbrahim Avcu'nun kullandığı 07 JY 195 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin altında kalan motosikleti kullanan Algın B.B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Bora A., çarpma sırasında yola düşerek otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralanan 2 kişi, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Annesini aradı

Kazada savrularak yere düşen ve motosiklette yolcu olarak bulunan Bora A. yaralanarak yerde acı içerisinde kıvranırken cep telefonuyla annesini arayarak kaza yaptıklarını ve yaralandığını söyledi. Motosiklet sürücüsü Algın B.B., Herdford Caddesi istikametine giderken çevre yoluna çıkmaya karar verdiklerini belirterek, "Aniden yaya geçidinden geçip geri dönerek çevre yoluna çıkmak istedim. Dönerken arkama dikkat etmedim. Sol aynam olmadığı için otomobili görmeden döndüm ve kaza meydana geldi" dedi. - ANTALYA