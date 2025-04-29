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Antalya'da Motosiklet Kullanıcılarına Yönelik Denetim Uygulaması

Antalya'da Motosiklet Kullanıcılarına Yönelik Denetim Uygulaması
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Antalya'da yapılan denetimlerde 1052 kişi sorgulandı, 806 motosiklet ve 246 araç kontrol edildi. 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 1 kişi yakalandı ve 142 araca para cezası uygulandı.

Antalya'da polis ekiplerince, motosiklet kullanıcılarına yönelik uygulama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlıkları, motosikletlerin karıştığı suçların azaltılması ile şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik denetimler yaptı.

Kentte, 61 ekip, 104 personelin katılımıyla 19 noktada yapılan uygulamada, 1052 kişi sorgulandı, 806 motosiklet ile 246 araç kontrol edildi.

Çalışmada, aranan 1 kişi yakalandı, 7 çalıntı motor ele geçirildi, 4 motosiklet trafikten men edildi, 142 araca idari para cezası uygulandı, 4 kişiye motosiklet hırsızlığı suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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