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Antalya'da Motosiklet Kazasında Yaralılara Doktor Yardımı

Antalya'da Motosiklet Kazasında Yaralılara Doktor Yardımı
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Antalya'da bir motosiklet kazası sonrası, 24 saatlik nöbetten çıkan Dr. Meliha Özge Aksoy, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulans ekibine teslim etti.

ANTALYA'da motosikletin devrildiği kazada yaralanan 2 kişiye, 24 saatlik nöbetten çıktıktan sonra evine doğru giren Dr. Meliha Özge Aksoy, müdahale etti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı hastane istikametinde meydana geldi. 07 BDK 638 plakalı motosikletle seyir halinde olan Umutcan Konuş ile kayınvalidesi Leyla Arıkan, yola dökülen mazot nedeniyle araç kayınca yere düştü. Hemen arkadan gelen 07 BHE 479 plakalı motosikletin sürücüsü Kemal Hatipoğlu da ani fren yapınca yere savruldu. Ayağa kalkan Kemal Hatipoğlu bir şeyi olmadığını söylerken, Konuş ile kayınvalidesi Arıkan yerde ambulansı bekledi.

YARALILARI TESLİM ETTİ

Bu sırada özel bir hastanede çalışan ve 24 saatlik nöbetten çıktıktan sonra evine doğru giden Dr. Meliha Özge Aksoy, kazayı görünce yaralıların yanına gelerek müdahalede bulundu. Aksoy, yaralı Arıkan ile konuşarak durumu hakkında bilgi aldı. Dr. Aksoy, daha sonra gelen ambulans ekibine yaralıları teslim etti. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'24 SAATLİK NÖBETTEN ÇIKTIM'

Yaralıların yardımına koşan Dr. Meliha Özge Aksoy, "Yaralıları gördüm ve hemen aracımı park ederek yardıma koştum. Kontrollerini yaptım ve çok şükür durumları iyiydi. Ambulans ekibimiz de geldi ve hastaneye götürecekler. Maalesef yolda çok fazla kaza oluyor. Sık sık görüyoruz ve gördüğümüz zaman hemen yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dün sabah 08.00'den bu yana çalışıyordum. 24 saatlik bir nöbetten çıktım ama kazayı görünce de hemen yardıma koştum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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