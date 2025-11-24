Antalya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu 46 yaşındaki sürücü Hakan Şenol hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
B.T. (24) yönetimindeki 19 ACS 429 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde, Hakan Şenol'un (46) kullandığı 07 CDU 199 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Şenol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polisin kazaya ilişkin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel