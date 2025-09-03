Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Alanya'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay, D-400 kara yolunda meydana geldi.

Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda M.S.A. (29) idaresindeki motosiklet ile B.K'nin kullandığı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
