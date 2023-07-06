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Antalya'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Antalya'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yunus Alpar (28) idaresindeki 07 EP 315 plakalı motosiklet, Batı Çevre Yolu'nda sürücü ve plakası öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Alpar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

Konyaaltı Antalya Güncel Haberler

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