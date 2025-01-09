Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki görüşme başladı

Gözlerin çevrildiği görüşme başladı
Özgür Özel'in büyük sürprizi 'iktidara kırmızı kart' çıktı

Saat verip "Bekleyin" diyen Özel'in sürprizi elindeki kartmış
Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

İşte son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli

Antalya'da Motosiklet Kazasında Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazasında Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet ve kamyonet çarpışmasında 16 yaşındaki lise öğrencisi Mesut Umut Miş hayatını kaybetti. Cenazesi defnedilirken, kazada yaralanan diğer öğrenci Mustafa A.'nın tedavisi devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi defnedildi.

Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki kazada ölen 16 yaşındaki Mesut Umut Miş'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gencin cenazesi, Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba Ramazan Miş, gazetecilere, oğlunu okuldan motosikletle arkadaşıyla dönerken kamyonetin çarpması sonucu kaybettiğini söyledi.

Tek oğlunu da yitirdiğini belirten Miş, "Biz yandık başka aileler yanmasın. 2007'de Mesut adında bir oğlumu elektrik akımına kapılması sonucu kaybettim, onun adını bu oğluma vermiştik. Oğlum 5 yaşında iken de annesini kaybettik. Mesut'un hem annesi hem de babası oldum ama gitti. Üzüntüm çok büyük, tarifi yok, Allah kimseye evlat acısı vermesin." diye konuştu.

Öte yandan, kazada yaralanan diğer lise öğrencisi Mustafa A'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü U.K'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

U.K. idaresindeki 07 AAL 110 plakalı kamyonet ile Mesut Umut Miş'in kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosiklet, dün çarpışmış, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki arkadaşı Mustafa A. (16) hastaneye kaldırılmıştı. Serik İMKB Turizm Otelcilik Lisesi öğrencisi Miş, kurtarılamamış, kamyonet sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
img

Afra Saraçoğlu'nu o halde görenler çıplak sandı
img

Dünya devinin yıldızına büyük şok
img

Sokak ortasında kanlı infaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

Sinan Ateş'in eşinden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

Son Dakika Haberleri

Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hükümet Kadın filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 9-10 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Ocak Yenimahalle, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Özgür Özel ne açıklayacak? Özgür Özel'in sürprizi ne? 10 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 10 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu? Bugün (9 Ocak) Euro kuru ne kadar? Euro yükseliyor mu, 1 Euro kaç TL? CANLI maç izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Ocak günün maçları nereden izlenir? Zor Ölüm 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 10 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Kova, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 10 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.