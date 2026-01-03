Haberler

Antalya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki Hayri Mert Hastürk, kamyonla çarpışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili kamyon şoförü gözaltına alındı.

Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda, S.D'nin (59) kullandığı 33 AİT 042 plakalı kamyon, Hayri Mert Hastürk (17) idaresindeki 07 BMD 636 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Hastürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
