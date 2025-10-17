Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü, kaza sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Ayşe Gaffar yönetimindeki 07 YD 679 plakalı motosiklet, Kökez Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
