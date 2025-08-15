Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Serik ilçesinde motosikletin direğe çarpması sonucu 20 yaşındaki sürücü Rıza Çırpıcı hayatını kaybetti. Kaza, Karadayı Mahallesi'nde meydana geldi.
Antalya'nın Serik ilçesinde, motosikletin direğe çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Karadayı Mahallesi'nde, plakası belirtilmeyen motosikletiyle seyreden Rıza Çırpıcı (20), kontrolünü kaybederek direğe çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çırpıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel