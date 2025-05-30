Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 66 yaşındaki Ömer Ayvacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

G.Ş'nin kullandığı 07 BVZ 093 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde Ömer Ayvacı'nın (66) kullandığı 07 ADF 510 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ayvacı, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Ayvacı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayvacı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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