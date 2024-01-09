Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Antalya'nın Kepez ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. 17 yaşındaki Mert Turgut'un kullandığı motosikletle, sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Turgut, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenazenin Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Altınova Mahallesi Serik Caddesi'nde 17 yaşındaki Mert Turgut'un kullandığı motosikletle, sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.
Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turgut, müdahale rağmen kurtarılamadı.
Turgut'un cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan, gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.