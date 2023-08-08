Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin şarampoldeki taş yığınına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.50 sırasında Döşemealtı ilçesi Yeşil Bayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı 5072 Sokak'ta meydana geldi. 07 AJF 42 plakalı motosikletiyle kent merkezine doğru seyir halinde bulunan Halil İbrahim Kaşlıca (39), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, şarampolde bulunan taş yığınına çarptı. Çarpma sesini duyan çevredeki iş yerlerinin çalışanları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kaşlıca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri çalışmasının ardından Kaşlıca'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA