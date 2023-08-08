Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet şarampole devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.