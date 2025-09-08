Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Antalya'da bir motosiklet sürücüsü, kamyonetin kasasından sarkan saç profillere çarparak ağır yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Antalya'da kamyonet kasasından sarkan saç profillere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Ersin Avcı yönetimindeki 48 AVN 957 plakalı motosiklet, Fethiye-Korkuteli kara yolunda aynı yönde ilerleyen İsmail Kocatepe idaresindeki 48 AAC 635 plakalı kamyonetin kasasından sarkan saç profillere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrulan sürücü Avcı, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sezen Gürbüz - Güncel