Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir motosiklet sürücüsü, kamyonetin kasasından sarkan saç profillere çarparak ağır yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Antalya'da kamyonet kasasından sarkan saç profillere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Ersin Avcı yönetimindeki 48 AVN 957 plakalı motosiklet, Fethiye-Korkuteli kara yolunda aynı yönde ilerleyen İsmail Kocatepe idaresindeki 48 AAC 635 plakalı kamyonetin kasasından sarkan saç profillere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrulan sürücü Avcı, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sezen Gürbüz - Güncel
Venezuela'dan ABD'ye rest! Uyuşturucu kaçakçılığı yapılan gizli pist imha edildi

ABD'ye bir rest daha! Gizli uçak pisti imha edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.