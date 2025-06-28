Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Serik ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet Kavak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Belek Mahallesi'nde Hayrettin Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Mehmet Kavak'ın (54) kullandığı 07 BAY 635 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kavak, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Hayrettin Ö. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel