Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada motosiklet ile servis minibüsü çarpıştı. Yaralı sürücü, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde Nurten A. idaresindeki 07 BRL 981 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 82012 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Nurten A. ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince, Serik Devlet hastanesine kaldıran yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.