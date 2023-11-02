Antalya'da Motosiklet Kazası Sonucu Yaralanan Genç Kız Yaşamını Yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde babası ile birlikte motosiklet ile okula giderken, otobüs çarpması sonucu yaralanan Melike Oğuz, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle, Belek turizm merkezi yolu üzerinde otogar karşısında meydana geldi. Hüseyin Oğuz'un kullandığı ve plakası belirlenemeyen motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otobüs çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan baba Hüseyin Oğuz ile kızı Melike Oğuz, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Melike Oğuz, daha sonra Antalya'da hastaneye sevk olurken 1 haftadır yoğun bakımda kaldığı hastanede kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken kazaya karışan ve daha önce ifadesi alınan otobüs sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA