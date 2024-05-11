Üye Girişi
Haberler

Antalya'da motosiklet kazası: Kadın sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kadın, hayatını kaybetti.

Kudret Taşdemir idaresindeki 07 APU 498 plakalı motosiklet, Cumalı Mahallesi'nde H.O'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolda sürüklenen Taşdemir, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Taşdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taşdemir'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Taşdemir'in, kız kardeşini bırakmak için geldiği Cumalı Mahallesi'nden dönerken kaza yaptığı, bir zincir markette çalıştığı öğrenildi.

Cenaze, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Cumalı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Kurumu Motosiklet Antalya Otopsi trafik Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

 Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title